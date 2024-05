Von Trinkflasche am Kopf getroffen: Djokovic gibt Entwarnung

Rom (dpa) - Tennis-Superstar Novak Djokovic hat nach dem Zwischenfall mit einer Trinkflasche, die ihn beim Turnier in Rom am Kopf getroffen hatte, Entwarnung gegeben. «Es war ein Unfall und mir geht es gut, ich ruhe mich im Hotel mit einem Eisbeutel aus», schrieb der 36 Jahre alte Serbe auf X. Der Weltranglistenerste war nach seinem Sieg bei dem Masters-Turnier gegen den Franzosen Corentin Moutet von der Flasche getroffen worden und zu Boden gegangen.

Auf Videos war zu sehen, wie Djokovic Autogramme schrieb und ihm dabei eine Flasche auf den Kopf fiel. Betreuer begleiteten den 24-maligen Grand-Slam-Champion daraufhin vom Court. Djokovic bedankte sich auf X für die vielen besorgten Nachrichten.

Die Organisatoren des Turniers in der italienischen Hauptstadt teilten am Abend mit, dass Djokovic mit entsprechenden Medikamenten behandelt worden sei und das Foro Italico verlassen habe, um in sein Hotel zurückzukehren. Sein Zustand sei nicht besorgniserregend. In einer Mitteilung hieß es, dass die Trinkflasche wohl versehentlich auf den sechsmaligen Sieger des Turniers gefallen und nicht mit Absicht auf ihn geworfen worden sei.