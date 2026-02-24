Vollsperrung: LKW in Flammen auf A2 - MIT UPDATE

+++ 14:20: Die A2 bleibt doch noch bis ungefähr 18 Uhr gesperrt. Bis dahin bleiben auch die Auffahrten in Essen/Gladbeck und Gladbeck-Ellinghorst auf die A2 zu +++

+++ 12:04 Uhr: Die Freigabe der A2 verzögert sich. Laut Autobahnpolizei kann die Fahrtrichtung Oberhausen voraussichtlich um 16 Uhr freigegeben werden +++

+++ 8:25 Uhr: Laut Autobahnpolizei muss die A2 voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt bleiben. Demnach muss an der Unfallstelle der Asphalt ausgebessert werden +++





Auf der A2 ist es heute Mittag (23.02.) zu einem schweren Unfall mit zwei LKW gekommen. Zwischen Gladbeck-Ellinghorst und dem Dreieck Bottrop ist ein LKW einem Anderen aufgefahren. Die Autobahn ist aktuell in diesem Bereich komplett gesperrt. +++ Update: Die A2 Richtung Oberhausen bleibt voraussichtlich zwischen Essen/Gladbeck und Dreieck Bottrop bis morgen Vormittag um 11 Uhr dicht.

Richtung Dortmund/Hannover wird die A2 in dem Bereich noch noch bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt.