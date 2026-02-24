Vollsperrung: LKW in Flammen auf A2 - MIT UPDATE
+++ 14:20: Die A2 bleibt doch noch bis ungefähr 18 Uhr gesperrt. Bis dahin bleiben auch die Auffahrten in Essen/Gladbeck und Gladbeck-Ellinghorst auf die A2 zu +++
+++ 12:04 Uhr: Die Freigabe der A2 verzögert sich. Laut Autobahnpolizei kann die Fahrtrichtung Oberhausen voraussichtlich um 16 Uhr freigegeben werden +++
+++ 8:25 Uhr: Laut Autobahnpolizei muss die A2 voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt bleiben. Demnach muss an der Unfallstelle der Asphalt ausgebessert werden +++
Auf der A2 ist es heute Mittag (23.02.) zu einem schweren Unfall mit zwei LKW gekommen. Zwischen Gladbeck-Ellinghorst und dem Dreieck Bottrop ist ein LKW einem Anderen aufgefahren. Die Autobahn ist aktuell in diesem Bereich komplett gesperrt. +++ Update: Die A2 Richtung Oberhausen bleibt voraussichtlich zwischen Essen/Gladbeck und Dreieck Bottrop bis morgen Vormittag um 11 Uhr dicht.
Richtung Dortmund/Hannover wird die A2 in dem Bereich noch noch bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt.
Veröffentlicht: Dienstag, 24.02.2026 11:09
Dass einer der LKW Gefahrengut transportiert hat, ist laut aktuellem Stand nicht ausgeschlossen. Laut Polizei ist aber nichts ausgelaufen. Der Brand wurde mittlerweile gelöscht. Die Polizei bittet Autofahrer dennoch, Fenster und Türen in der betroffenen Umgebung geschlossen zu halten. In Richtung Dortmund wird der Verkehr über die A31 umgeleitet, in Richtung Oberhausen über die B224.