"Voll die Ruhr": Stände können jetzt angemeldet werden

Von 12 bis 18 Uhr gibt es ein buntes Programm für Kinder, Jugendliche und Familien, sagt die Stadt mit. Erwartet werden wieder mehrere tausend Besucher. Wer einen Stand haben will, muss eine kostenlose Mitmachaktion anbieten - zum Beispiel Basteln, Spiele oder Sport. Zusätzlich können Speisen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen verkauft werden. Die Anmeldung läuft online über https://muelheim.ruhr/volldieruhr-stand bis zum 15. April. Organisiert wird das Festival gemeinsam von Stadt, Stadtjugendring und der Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen. Bei Fragen helfen Johannes Glahn (0208/455-4533) und Fabienne Zimmermann (0208/455-4535).