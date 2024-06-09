Voll die Ruhr: Enten für Rennen ab sofort zu haben

Verkauft werden die Rennenten unter anderem in der Stadtbibliothek im MedienHaus, in der Touristinfo und an weiteren Stellen im Stadtgebiet, sagt die Stadt.

Das Rennen selbst steigt am 20. Juni bei dem Kinder-, Jugend- und Familienfest. Los geht es um 15 Uhr an der Florabrücke. Wer mitmachen will, kann seine Ente bunt gestalten und bis zum 19. Juni in der Stadtbibliothek abgeben. Die letzte Rückgabemöglichkeit der Enten besteht am Renntag selbst bei der Veranstaltung „Voll die Ruhr“ am 20. Juni bis etwa 13.30 Uhr am Entenverkaufsstand neben dem Infostand. Start des Entenrennens ist um 15 Uhr an der Florabrücke. Der Erlös ist für den guten Zweck und unterstützt mehrere Projekte für Kinder und Jugendliche in Mülheim. Als Hauptpreis wartet ein Reisegutschein im Wert von 200 Euro, dazu kommen weitere Preise für Familien.

Die Enten sind seit 2. Mai für 5 Euro bei folgenden Stellen erhältlich:





· Stadtbibliothek im MedienHaus, Synagogenplatz 3

· Touristinfo, Schollenstraße 1

· Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration, Historisches Rathaus, Am Rathaus 1, Zimmer B 10 (Eingang an der Friedrich-Ebert-Straße) (nur montags bis freitags)

· Tankstelle Stachelhaus, Sandstraße 128

· KiTa Sternenzelt, Fünter Weg 38

· KiTa Familienzentrum Sonnenschein, Kleiststraße 58

· Tagespflegestellen unter www.tagesmuetter-mh.de

· zusätzlich am Wochenende bei gutem Wetter in der Mülheimer Innenstadt