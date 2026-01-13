Volksbefragung Mikrozensus hat begonnen
Für die "kleine Volkszählung" werden in Mülheim in diesem Jahr rund 1.300 Haushalte nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und befragt. Das haben die Landesstatistiker in NRW angekündigt. Abgefragt werden grundsätzliche Daten wie Alter, Familienstand und die Staatsangehörigkeit. Auch zu Bildung, Beruf, Internetnutzung und Einkommen werden Fragen gestellt.
Die Ergebnisse sollen einen Überblick geben, wie gut oder schlecht es den Menschen geht. Außerdem sollen die Daten als Grundlage für politische Entscheidungen dienen. Für den Mikrozensus 2026 werden in NRW insgesamt rund 80.000 Menschen befragt. Es besteht eine Auskunftspflicht. Wer ausgewählt wird, muss zumindest auf die meisten Fragen eine Antwort geben. Wer die Auskunft verweigert, bekommt zunächst eine Erinnerung, danach eine Mahnung. Im äußersten Fall droht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro.