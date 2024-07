Vizekandidat Vance preist Trump bei Rede in Milwaukee

Milwaukee (dpa) - Der Kandidat für das Vizepräsidentenamt, J.D. Vance, hat Donald Trump beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee als Mann der politischen Mäßigung präsentiert. «In einem Moment kann er sich trotzig gegen einen Attentäter stellen und im nächsten zur nationalen Heilung aufrufen. Er ist ein geliebter Vater und Großvater», sagte der 39 Jahre alte Senator mit Blick auf das Attentat auf Trump vom Wochenende in seiner ersten großen Rede seit seiner Nominierung als Vizekandidat.

«Bedenken Sie, was sie sagten. Sie sagten, er sei ein Tyrann. Sie sagten, er müsse um jeden Preis gestoppt werden», sagte Vance weiter - ohne näher zu benennen, wer damit gemeint ist. Aber wie habe Ex-Präsident Trump auf das Attentat reagiert, fragte Vance. «Er rief zur nationalen Einheit auf, zur nationalen Ruhe, buchstäblich, nachdem ein Attentäter ihm fast das Leben genommen hatte.»

Trump, der nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weiße Haus einziehen will und Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist, gab am Montag zu Beginn des Parteitags bekannt, dass er Vance zu seinem Vize auserkoren habe. Vance nahm nun bei seiner Rede in Milwaukee die Nominierung offiziell an. Nach dem Attentat auf Trump hatte er US-Präsident Joe Biden für den Angriff verantwortlich gemacht.