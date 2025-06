Viral ist nicht gleich wertvoll: Badmómzjay zu Tiktok-Trends

Berlin (dpa) - Rapperin Badmómzjay blickt mit gemischten Gefühlen auf den Musiker-Boom auf Plattformen wie TikTok. «Es gibt viele Sachen, die viral gehen, die ich nicht verstehe, weil es irgendwie nicht meine Art von Musik ist», sagte die 22-jährige Brandenburgerin der Deutschen Presse-Agentur. Solche Trends seien für sie eine komplette Ansichts- und Geschmackssache.

«Es gibt auch genug Sachen, die viral gehen, wo ich froh darüber bin, dass sie so viel Aufmerksamkeit kriegen.» Für die US-Rapperin Doechii freue sie sich besonders. «Ich finde, sie ist eine unfassbare Künstlerin und sollte auch so viel Hype und so viel Aufmerksamkeit kriegen, weil es lyrisch einfach insane gut ist», sagte die als Jordan Napieray geborene Musikerin.

Mehr Sichtbarkeit für Frauen-Rap

Solche viralen Erfolge könnten dem Frauen-Rap insgesamt helfen, so Badmómzjay. «Natürlich hilft es der Bewegung, wenn Frauen gepusht werden, wenn Frauen Aufmerksamkeit bekommen, wenn Female Rap Aufmerksamkeit bekommt.» Besonders freue sie sich über die zunehmende stilistische Vielfalt in der Szene: «Ich habe in letzter Zeit so viele verschiedene Sachen gehört, die alle so unterschiedlich waren, die mich aber alle irgendwo inspiriert haben.»

Anfang Juli werden Badmómzjay, Doechii und zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler beim Hip-Hop-Festival «Splash!» in der Eisenstadt Ferropolis bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt auf der Bühne stehen.