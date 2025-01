Vierschanzentournee geht ohne Eisenbichler weiter

Lans (dpa) - Für den sechsmaligen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist die Vierschanzentournee nach einem Wettkampf schon wieder beendet. Der 33 Jahre alte Bayer wird nicht mit dem deutschen Team in Innsbruck antreten, wie Bundestrainer Stefan Horngacher im Teamhotel in Lans mitteilte.

«Wir haben nach dem gestrigen Wettbewerb entschieden, dass der Stephan Leyhe herausgeht und der Felix Hoffmann reinkommt. Deshalb ist die Wahl auf ihn gefallen. Wir wollen nach Leistung aufstellen», sagte Horngacher. Den Namen Eisenbichler nannte er gar nicht.

Keine Rückkehr an den Gold-Ort

Dieser hatte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Rang 32 belegt und damit keine Weltcup-Punkte gesammelt. Der Österreicher Horngacher hatte Eisenbichler nach einem schwachen Wochenende in Engelberg für den Tournee-Auftakt aus dem Kader gestrichen. In Garmisch sollte er über die nationale Gruppe eine Chance bekommen.

Der Weltmeister von 2019 verpasst damit die Rückkehr an den Ort seines größten Triumphs. Am Innsbrucker Bergisel, wo am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) gesprungen wird, hatte Eisenbichler vor knapp sechs Jahren Gold von der Großschanze gewonnen.

Neben den gesetzten Athleten Pius Paschke, Karl Geiger, Andreas Wellinger und Adrian Tittel dürfen Philipp Raimund und der von Horngacher genannte Hoffmann mit nach Tirol reisen.