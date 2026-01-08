© abr68/Fotolia.com
© abr68/Fotolia.com
Ein Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
Viele Unfälle auf verschneiten Straßen
Der viele Schnee gestern in Mülheim hat auf den Straßen zu zahlreiche Unfällen geführt. Bis zum Abend hatte es 43 Mal wegen Schneeglätte gekracht. Die Bilanz zieht die Polizei. Bei den Unfällen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Überwiegend war es bei Blechschäden geblieben.
Veröffentlicht: Donnerstag, 08.01.2026 07:14
Anzeige
Gegen Abend hatte sich die Lage beruhigt. Bis zum heutigen Morgen hatte es keine weiteren glättebedingten Unfälle mehr gegeben, sagt die Polizei.
Anzeige