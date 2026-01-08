Viele Unfälle auf verschneiten Straßen

Der viele Schnee gestern in Mülheim hat auf den Straßen zu zahlreiche Unfällen geführt. Bis zum Abend hatte es 43 Mal wegen Schneeglätte gekracht. Die Bilanz zieht die Polizei. Bei den Unfällen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Überwiegend war es bei Blechschäden geblieben.