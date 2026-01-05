Viel Umsatz durch Tourismus im Ruhrgebiet

Im Jahr 2024 gab es 12,9 Millionen Übernachtungen - mehr als je zuvor. Tagesreisen sind dagegen zurückgegangen, weil viele Menschen genauer aufs Geld schauen, sagt die Ruhrtourismus GmbH.

Städtetrips ins Ruhrgebiet werden aber immer beliebter - hier hat sich die Zahl seit 2019 verdoppelt. Außerdem gibt es deutlich mehr Hotelbetten. Allein in den letzten Jahren wurden 420 Millionen Euro in Hotels investiert, heißt es.

Das Geld der Gäste schafft Arbeitsplätze und stärkt die Region - für Einheimische und Besucher gleichermaßen, sagt die Ruhrtourismus GmbH.