Viel Leerstand - zu wenige Neubauten

Laut einer aktuellen Untersuchung des Pestel-Instituts müssten in den nächsten fünf Jahren jährlich etwa 1.200 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres aber nur 52 Baugenehmigungen erteilt. Der Wohnungsbau kommt nur langsam voran, unter anderem weil Bauen teuer und kompliziert geworden ist, heißt es. Experten fordern günstigere Kredite und weniger Vorschriften, damit mehr Wohnungen entstehen und die Preise sinken.