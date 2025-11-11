Navigation

Viel Leerstand - zu wenige Neubauten

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 06:08

In Mülheim fehlen rund 5.900 Wohnungen. Auf der anderen Seite stehen 1.460 Wohnungen seit einem Jahr oder länger leer. Diese leerstehenden Wohnungen kommen aber kaum wieder auf den Markt. Die Zahlen für Mülheim gehen aus der aktuellen regionalen Wohnungsmarkt-Untersuchung hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat

© FUNKE Foto Services - Martin Möller

Laut einer aktuellen Untersuchung des Pestel-Instituts müssten in den nächsten fünf Jahren jährlich etwa 1.200 neue Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres aber nur 52 Baugenehmigungen erteilt. Der Wohnungsbau kommt nur langsam voran, unter anderem weil Bauen teuer und kompliziert geworden ist, heißt es. Experten fordern günstigere Kredite und weniger Vorschriften, damit mehr Wohnungen entstehen und die Preise sinken.

