VHS wieder in Betrieb
Nach einer Zwangspause können an der Volkshochschule ab heute wieder wie gewohnt die Kurse besucht werden. Das hat die VHS Mülheim mitgeteilt. Gestern hatte der Betrieb der VHS kurzfristig wegen eines Wasserrohrbruches eingestellt werden müssen.
Veröffentlicht: Dienstag, 24.02.2026 08:02
In der Auerstraße, gegenüber der VHS, war gestern Morgen ein Rohr geplatzt. Der Mülheimer Wasserversorger geht davon aus, dass die Bauarbeiten infolge des Wasserrohrbruches noch bis in die kommende Woche andauern werden.
