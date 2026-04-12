VHS startet Veranstaltungsreihe über Insekten

Die Ausstellung eines Mülheimer Ökologen zeigt, wie stark Insekten unter Druck geraten sind und was dagegen getan werden kann. Ergänzt wird sie durch einen Vortrag und einen Kompaktkurs. Am 6. Mai gibt es einen Nachtfalterabend im VHS-Biogarten, am 20. Juni eine Exkursion in die Ruhrauen. Die VHS will zeigen, was jeder selbst für Insekten tun kann - im Garten, auf dem Balkon oder im Alltag. Seit über 30 Jahren ist der VHS-Biogarten ein Ort für Umweltbildung in Mülheim, heißt es von der Volkshochschule.