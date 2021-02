VfL Bochum nutzt HSV-Remis - Hannover gewinnt Derby

2. Liga

Der HSV hatte am Freitag nur 3:3 gegen Erzgebirge Aue gespielt und führt in der Tabelle nach 20 Spielen jetzt mit zwei Punkten vor dem Ruhrgebietsteam an. Hannover 96 gewann derweil am Samstag das Niedersachsen-Derby beim Vorletzten Eintracht Braunschweig 2:1 (2:1) und bleibt somit weiterhin im Aufstiegsrennen in guter Position.

Der 1. FC Nürnberg gewann das Keller-Duell beim SV Darmstadt 98 dank eines späten Eigentores mit 2:1 (0:0) und holte so wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

© dpa-infocom, dpa:210206-99-328414/2

Hannover 96 feierte einen Derbysieg bei Eintracht Braunschweig. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa) Hannover 96 feierte einen Derbysieg bei Eintracht Braunschweig. Foto: Swen Pförtner/dpa © Swen Pförtner (dpa)