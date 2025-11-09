VfB Stuttgart verpasst Augsburg nächsten Rückschlag

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat einmal mehr seine Heimstärke demonstriert und dem angeschlagenen FC Augsburg den nächsten Rückschlag verpasst. Dank der Tore von Maximilian Mittelstädt per Foulelfmeter (18. Minute) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der DFB-Pokalsieger mit dem hart erkämpften 3:2 (2:2) den fünften Sieg im eigenen Stadion nacheinander und festigte in der Fußball-Bundesliga nach einer aber nur durchwachsenen Leistung seinen vierten Platz.

Die Gäste kassierten trotz eines ordentlichen Auftritts und zweimaliger Führung durch Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.) vor der Länderspielpause ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie und bleiben im Tabellenkeller. Der Druck auf FCA-Coach Sandro Wagner dürfte damit weiter steigen, wenngleich er aktuell die volle Rückendeckung der Clubführung genießt.

Drei Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League ließ VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wieder personell rotieren. Er stellte in Dan-Axel Zagadou, Kapitän Atakan Karazor, Jamie Leweling und Badredine Bouanani vier neue Spieler in die Startelf. Bei Augsburg saß der von einer Knieverletzung genesene Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw erstmals wieder auf der Bank und wurde nach gut einer Stunde eingewechselt.

Ex-Stuttgarter Rieder bringt Augsburg in Führung

Vor 58.500 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein abwechslungsreiches Spiel, das aber auch von individuellen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war. Nachdem der VfB zunächst spielbestimmend war, gelang Augsburg etwas überraschend die Führung: Nach einem langen Pass von Keven Schlotterbeck setzte sich Anton Kade gegen den unglücklich agierenden Finn Jeltsch durch. Nachdem VfB-Torwart Alexander Nübel zwei Augsburger Schüsse pariert hatte, traf der Ex-Stuttgarter Rieder zum 0:1.

Nicht einmal zehn Minuten später war es ausgerechnet Schlotterbeck, der im Strafraum völlig unnötig Zagadou zu Fall brachte - Mittelstädt vollendete den Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich des VfB, der aber keineswegs souverän wirkte. Zudem ließen sich die trotz ihrer jüngsten Niederlagen nicht verunsichert wirkenden Augsburger nicht beirren - und der VfB patzte erneut: Nach einem riskanten Zuspiel von Nübel an der Strafraumgrenze auf Karazor verlor der 29-Jährige den Ball gegen Massengo, der zum 1:2 einschob.

Doch es ging wild weiter, dieses Mal wieder auf der anderen Seite: Stiller holte den Ball kurz vor der Torauslinie zurück ins Spiel, Bilal El Khannouss flankte auf Deniz Undav und dessen Kopfball zum 2:2 parierte FCA-Torwart erst hinter der Torlinie.

Nationalspieler Undav erlöst die Gastgeber

Nach der Pause kontrollierte die Hoeneß-Elf zwar die Partie, erspielte sich zunächst aber kaum Torchancen. Nur bei einem Freistoß von Bouanani (49.) auf das Tornetz kam Gefahr auf. Im Unterschied zur ersten Halbzeit bekamen die Fans in der nun schwachen Partie kaum noch weitere Torraumszenen zu sehen. Erst der eingewechselte Mbongu Essende sorgte für einen Stuttgarter Schreckmoment, als er frei stehend das Augsburger 3:2 vergab.

Dann war es auf der Gegenseite erneut der aktuell für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht berücksichtigte Nationalspieler Undav, der nach einer Vorlage von Stiller zum zweiten Mal traf und für die Entscheidung sorgte.