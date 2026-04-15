Veterinäramt mahnt Geflügelhalter zur Impfung

Seit Februar wurden in Brandenburg und Bayern mehrere Fälle des gefährlichen Geflügelvirus festgestellt. Betroffen sind vor allem Hühner und Puten. Die Impfung erfolgt über das Trinkwasser und muss alle sechs bis acht Wochen wiederholt werden. Zusätzlich schreibt das Gesetz Hygieneregeln vor: saubere Kleidung im Stall, desinfizierte Geräte und kein Kontakt zu Wildvögeln. Diese Regeln gelten auch für kleine Bestände im Garten. Wer bemerkt, dass ungewöhnlich viele Tiere sterben oder schwächeln, soll sofort eine Tierärztin oder einen Tierarzt einschalten, heißt es vom Mülheimer Veterinäramt.