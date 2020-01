Verzicht auf Handy und Co gelingt vielen nicht

Digital Detox

Berlin (dpa/tmn) - Abstinenz von Smartphone, Rechner, Konsole, Internet und Co ist in der Theorie ein hehres Ziel, in der Praxis aber oft zum Scheitern verurteilt.

Fast jede und jeder Vierte (24 Prozent) hierzulande hat es schon einmal mit dem tageweisen Verzicht auf alle digitalen Medien (Digital Detox) probiert, die Enthaltsamkeit aber nicht durchgehalten. Das geht aus einer Umfrage von Bitkom Research hervor.

Entsprechend verhalten fallen in diesem Zusammenhang die guten Vorsätze fürs neue Jahr aus. Nur gut jede und jeder Zehnte (11 Prozent) hat sich der Studie zufolge vorgenommen, 2020 zeitweise bewusst auf alle digitalen Medien zu verzichten.

Erfolgreicher scheinen weniger umfassende Abstinenz-Vorsätze auszufallen. Immerhin 7 Prozent verzichten nach eigenen Angaben bewusst regelmäßig zumindest für ein paar Stunden auf digitale Medien.

Mehr als jede und jeder Dritte (35 Prozent) geben allerdings auch an, überhaupt kein Interesse daran zu haben, in irgendeiner Form auf digitale Medien zu verzichten. Im November 2019 sind 1003 Menschen ab 16 Jahren befragt worden.