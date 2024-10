Verzicht auf DFB-Berufung? Torwart Leno erklärt seine Sicht

Herzogenaurach (dpa) - Torwart Bernd Leno hat laut eigener Aussage eine Nominierung für die kommenden Nations-League-Spiele der Fußball-Nationalmannschaft abgelehnt. Er habe mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torwarttrainer Andreas Kronenberg telefoniert, sagte der 32-Jährige vom Premier-League-Club FC Fulham der «Bild»-Zeitung: «Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in London zu trainieren.»

Der frühere Bundesliga-Profi kommt bislang auf neun Einsätze für die DFB-Auswahl, die an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande spielt. Er war hinter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen jahrelang einer der Ersatzmänner. Nach Neuers Rücktritt und ter Stegens schwerer Knieverletzung wird Nagelsmann in den Oktober-Partien auf Oliver Baumann (34) und Alexander Nübel (28) setzen, die beide noch kein Länderspiel bestritten haben. Dritter Torwart im Kader ist Janis Blaswich (33.).

«Julian weiß, dass ich natürlich immer da bin, wenn sie mich brauchen und ich dem Team wirklich weiterhelfen kann», sagte Leno, der in Fulham gesetzt ist, laut «Bild»-Zeitung. «Ich bin mit mittlerweile 32 Jahren kein Newcomer mehr, habe nie Ansprüche hinter Manuel und Marc gestellt, sondern immer abgeliefert und nie Sprüche geklopft.»

Experten kritisierten Verzicht auf Leno

Nach «all meinen Spielen in der Bundesliga, Premier League und international wissen Julian und Andreas, was sie an mir haben», sagte Leno, der zuletzt im September 2021 für Deutschland zum Einsatz gekommen war. «Für mich wird es immer eine große Ehre bleiben, für die Nationalmannschaft zu spielen und das bleibt mein Ziel.»

Zuvor hatten der frühere Europameister Fredi Bobic und der frühere Nationaltorhüter Roman Weidenfeller Kritik an Nagelsmanns Torwart-Auswahl geübt. «Bernd Leno fehlt mir komplett. Ich habe null Verständnis, warum er nicht dabei ist», sagte Bobic im «Triple - der Schüttflix Fußballtalk» auf Sky. Weidenfeller äußerte: «Bernd Leno hat aus meiner Sicht die größte internationale Erfahrung. (...) Für mich ist Bernd Leno definitiv ein Nationaltorwart, der in den Kader muss.»