Vertragsverlängerung für Münchner Opernchefs

München (dpa) - Intendant Serge Dorny und Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski bleiben an der Spitze der Bayerischen Staatsoper in München. Dornys Vertrag werde um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert, Jurowskis nur um zwei bis 2028, wie Kunstminister Markus Blume (CSU) am Montag in München bekanntgab. Der kürzere Zeitraum sei Jurowskis Wunsch gewesen. Auch der Vertrag mit Ballettdirektor Laurent Hilaire wurde um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert.

Allerdings sollen externe Berater die Strukturen an der Oper in München überprüfen und das Haus zukunftsfähig machen. Dabei könne auch herauskommen, «dass wir das Intendanten-Modell» weiterentwickeln, sagte Blume. Was genau das bedeutet, sagte er zunächst nicht. Zuvor hatte es monatelanges Rätselraten darüber gegeben, wie es an der Staatsoper weitergeht.