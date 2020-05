Versuch gestohlene Fahrräder zu veräußern scheitert - zwei Täter vorläufig festgenommen - Polizei ermittelt wegen des

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Im Rahmen eines Ermittlungsersuchens der Polizei Bochum nahmen Polizisten der Polizeiinspektion Mitte zusammen mit dem Einsatztrupp am Montagabend (11. Mai) zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf der Holzstraße vorläufig fest. Ein 21-jähriger Essener steht im dringenden Tatverdacht, gemeinsam mit seinem 44-jährigen Komplizen gestohlene Fahrräder (gewerbsmäßig) veräußert zu haben. Ende April erstatte ein 26-jähriger Bochumer gegen unbekannte Täter eine Strafanzeige wegen Fahrraddiebstahls. Kurz darauf fand der Geschädigte sein entwendetes, silberfarbenes KTM-Fahrrad zum Verkauf auf einer Internet-Plattform wieder. Er kontaktierte den Anbieter und vereinbarte einen Verkaufstermin in Essen, worüber er die Polizei informierte. Statt des Geschädigten erschienen zivile Polizisten an dem vereinbarten Treffpunkt. Während des Verkaufsgesprächs und der Begutachtung des gestohlenen KTM-Fahrrads trafen uniformierte Beamte an der Örtlichkeit ein. Der 44-Jährige versuchte zunächst bei Eintreffen der Unterstützungskräfte auf einem rot-weißen Bergamont-Fahrrad zu flüchten, er blieb aber nach wenigen Metern auf Aufforderungen stehen. Eine weitere männliche Person flüchtete unerkannt. Eine Überprüfung der Fahrradrahmennummer ergab, dass auch das rot-weiße Fahrrad nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben ist. Während das KTM-Fahrrad später dem Eigentümer wieder ausgehändigt wurde, stellten die Beamten das zweite Fahrrad sicher. Der beiden Tatverdächtigen nahm die Polizei vor Ort vorläufig fest. Sie wurden nach ihren heutigen Vernehmungen wieder entlassen./Sast