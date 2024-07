Verstappen-Verfolger Norris Tagesschnellster in Spa

Spa-Francorchamps (dpa) - Max Verstappens WM-Verfolger Lando Norris hat sich die Tagesbestzeit zum Großen Preis von Belgien gesichert. Der englische McLaren-Pilot drehte im zweiten Freien Training in 1:42,260 Minuten die schnellste Runde auf dem Circuit de Spa-Francorchamps und verwies seinen Teamkollegen Oscar Piastri (+0,215 Sekunden) auf den zweiten Platz. Der dreimalige Weltmeister und WM-Führende Verstappen (+0,217 Sekunden) wurde nach der Bestzeit im Auftakttraining Dritter. Der einzige deutsche Stammpilot, Haas-Routinier Nico Hülkenberg (+1,586 Sekunden), schloss den Tag als 16. ab.

Verstappen, der die WM vor Norris anführt, geht allerdings mit einer Hypothek ins letzte Rennen vor der Sommerpause. Der Red-Bull-Pilot hat an seinem Dienstwagen einen neuen Motor verbauen lassen. Das zulässige Limit an Aggregaten hat der in Belgien geborene Niederländer damit allerdings überschritten, weshalb er am Sonntag zehn Plätze in der Startaufstellung strafversetzt wird.