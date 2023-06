Verstappen holt ersten Startplatz in Österreich

Spielberg (dpa) - Hinter dem 25-Jährigen reihten sich in Spielberg die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Rängen zwei und drei ein. Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen vor dem Grand Prix am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf Position acht.

Vor den Läufen in der Steiermark führt Verstappen in der Gesamtwertung mit 69 Punkten Vorsprung souverän vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Und das Polster dürfte noch größer werden, denn der Mexikaner patzte schon wieder. Alle drei schnellen Runden wurden dem 33-Jährigen im zweiten Qualifying-Abschnitt gestrichen, weil er nicht innerhalb der Streckenmarkierungen geblieben war. Das bedeutete am Ende nur den enttäuschenden 15. Rang für den zweiten Red Bull, der der Konkurrenz normalerweise weit überlegen ist.

Um WM-Punkte geht es auf dem Red-Bull-Ring bereits am Samstag im Sprint. Im Mini-Rennen über 100 Kilometer erhält der Sieger acht Zähler. Für die Startaufstellung gibt es zuvor noch ein eigenes Qualifying.