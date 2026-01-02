«Verrückter Vogel» nicht zu fangen: Prevc dominiert Tournee

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die Dominanz von Domen Prevc nehmen die deutschen Skispringer mit einer Mischung aus Humor und Verzweiflung. «Er muss ja schon fast zweimal disqualifiziert werden», beschreibt Bundestrainer Stefan Horngacher mit einem Lächeln die Chancen, den Ausnahme-Athleten noch einzuholen. Philipp Raimund sagt: «Zu sehen, dass er so ein Überflieger ist, ist brutal.»

Als Sechster der Tournee-Gesamtwertung zählt Raimund wie der viertplatzierte Felix Hoffmann zum Kreis der Verfolger. Wobei: Bei den Prevc-Rivalen von Verfolgern zu sprechen ist in etwa so, wie beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen als Bayern-Jäger zu bezeichnen. Sowohl bei Prevc als auch beim Fußball-Rekordmeister zweifelt eigentlich niemand mehr am Titel.

Größter Vorsprung seit langer Zeit

«Man fragt sich als Springer schon: Wo sind die restlichen 15 Meter bis zum Domen? Ich gebe ja auch mein Bestes und bin auf sehr hohem Niveau», sagt Raimund. Sowohl beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf als auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen siegte der Slowene mit riesigem Vorsprung.

Vor der dritten Station in Innsbruck, wo an diesem Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die Qualifikation stattfindet, liegt Prevc schon knapp 20 Meter vor dem zweitplatzierten Österreicher Jan Hörl und über 25 Meter vor Hoffmann.

25 Meter: Das ist in etwa die Länge von zwei Reisebussen, die direkt hintereinander geparkt sind. Im Skispringen sind das Welten. Seit der finnischen Skisprung-Legende Janne Ahonen 2004/05 lag kein Springer zur Tournee-Halbzeit derart weit vorn. Die ganze Skisprung-Szene rätselt: Warum ist Prevc so gut und so überlegen?

«Ihr fragt mich immer wieder nach meinem Geheimnis. Mein Geheimnis ist, dass ich den ganzen Sommer über konstant, ausdauernd und hart gearbeitet habe. Von April bis zum ersten Tag der Wintersaison», sagte er selbst. So weit, so unspektakulär.

Eisenbichler: Prevc früher «zwischen Genie und Wahnsinn»

Markus Eisenbichler, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat und jahrelang gegen den 26-Jährigen sprang, hat eine Entwicklung beobachtet. Früher sei Prevc «zwischen Genie und Wahnsinn» gewesen und habe «a bissl in seiner eigenen Welt gelebt», sagte der Eurosport-Experte.

Prevc sei «ein verrückter Vogel», aber nun gereift. «Jetzt merkt man einfach: Er hat einen Plan, er hat ein System. Er lässt sich auch von einem schlechten Sprung nicht aus der Ruhe bringen.»

Der Führende im Gesamtweltcup kommt aus einer wahren Skisprung-Dynastie. Sein ältester Bruder Peter Prevc gewann die Tournee vor zehn Jahren und ist nun Teil des Trainerteams.

Sein anderer Bruder Cene Prevc war 2022 Teil der slowenischen Mannschaft, die Olympia-Silber gewann. Seine jüngere Schwester Nika Prevc prägt das Frauen-Skispringen. An Neujahr gewann die 20-Jährige die Gesamtwertung der Two-Nights-Tour. Am Namen Prevc kommt im Schanzen-Kontext derzeit niemand vorbei.

Gewinnt Domen Prevc als vierter Sportler nach Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi auch alle vier Springen bei einer Tournee? Alles andere wäre mittlerweile schon eine Überraschung. «Irgendwann gewöhnt man sich dran. Er fliegt sowieso ganz runter», sagte Horngacher zur Dominanz. «Das ist für uns nicht mehr so aufregend. Wir müssen uns auf uns konzentrieren.»