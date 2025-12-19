Verkehrswacht setzt Aktion in der Dunkelheit um
Die Verkehrswacht Mülheim startet eine Sicherheitskampagne zur Senkung von Unfallzahlen in der dunklen Jahreszeit. Ein beleuchtetes Banner wird am REWE-Markt an der Düsseldorfer Straße in Saarn aufgestellt, um Verkehrsteilnehmer an wichtige Sicherheitsaspekte zu erinnern.
Veröffentlicht: Freitag, 19.12.2025 04:07
Zentrale Botschaften sind "Sehen und gesehen werden", Mängel an Fahrzeugen zu vermeiden und Rücksicht im Straßenverkehr zu zeigen. Die Bezirksbürgermeisterin wird das Banner heute (19.12.2025) um 18:00 Uhr feierlich einschalten. Vorher müssen die Verkehrswacht und ihre Partner noch einige Vorbereitungen treffen. Die Aktion soll Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sensibilisieren und zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. In den letzten Jahren haben steigende Unfallzahlen in der Dunkelheit gezeigt, wie wichtig solche Maßnahmen sind, heißt es. Das Banner soll bis Ende März hängen bleiben.