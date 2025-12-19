Verkehrswacht setzt Aktion in der Dunkelheit um

Zentrale Botschaften sind "Sehen und gesehen werden", Mängel an Fahrzeugen zu vermeiden und Rücksicht im Straßenverkehr zu zeigen. Die Bezirksbürgermeisterin wird das Banner heute (19.12.2025) um 18:00 Uhr feierlich einschalten. Vorher müssen die Verkehrswacht und ihre Partner noch einige Vorbereitungen treffen. Die Aktion soll Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sensibilisieren und zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. In den letzten Jahren haben steigende Unfallzahlen in der Dunkelheit gezeigt, wie wichtig solche Maßnahmen sind, heißt es. Das Banner soll bis Ende März hängen bleiben.