Verkehrsversuch im oberen Kuhlendahl

Laut Stadt haben sich dort Anwohner über zu viel Verkehr und gefährliche Situationen für Fußgänger beschwert. Um das Problem zu lösen, werden die Straßen Kuhlendahl und Vonscheidts Hof testweise zu sogenannten unechten Einbahnstraßen gemacht. Das bedeutet für euch: Ihr könnt dort zwar weiterhin in beide Richtungen fahren, aber die Einfahrt ist jeweils von einer Seite verboten. Die genauen Hinweisschilder stellt der Bauhof zwischen dem dreizehnten und neunzehnten April auf. Im Juni will die Stadt dann prüfen, ob der Versuch erfolgreich war.