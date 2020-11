Verkehrsunfallflucht in Essen-Horst - Unfallbeteiligter gesucht

Essen (ots) - 45279 E-Horst: Am 16. November kam es gegen 18:20 Uhr auf der Dahlhauser Straße, Ecke Horster Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, die im Nachgang von Zeugen angezeigt wurde. Die Zeugen konnten beobachten, wie ein Autofahrer die Dahlhauser Straße in Richtung Bochum befuhr. An der Einmündung zur Horster Straße ließ der Fahrer ein anderes Fahrzeug von der Horster Straße auf die Dahlhauser Straße abbiegen und setzte seine Fahrt dann fort. Ein 58-jähriger Mann, der mit seinem Opel Astra ebenfalls von der Horster Straße nach links auf die Dahlhauser Straße abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des nun weiterfahrenden Pkw, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß gekommen sein soll. Der 58-Jährige flüchtete anschließend über die Dahlhauser Straße in Richtung Steele, konnte aber mittlerweile ermittelt werden. Von dem anderen Unfallbeteiligten, bei dessen Fahrzeug es sich vermutlich auch um einen Opel handelt, fehlt bisher jede Spur. Der oder die Fahrer/in soll zwar am Fahrbahnrand gehalten, sich dann aber nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die Polizei Essen sucht nun nach dem oder der Unfallbeteiligten und bittet ihn oder sie sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /PaPe