Verkauf der ruhrkultur.card für 2026 startet
Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 16:00
Ab heute (11.11.) ist die neue ruhrkultur.card für 2026 erhältlich. Die Karte ermöglicht einmalig kostenfreien oder vergünstigten Eintritt für über 70 kulturelle Einrichtungen im Ruhrgebiet und darüber hinaus.
Im kommenden Jahr wird das Angebot der ruhrkultur.card erweitert: Fünf Partner sind neu dabei. Dazu gehören zum Beispiel die Kunsthalle Düsseldorf und das Erlebnismuseum Schwebodrom in Wuppertal. Bei uns in der Umgebung sind unter anderem das Gasometer in Oberhausen und die Camera Obscura in Mülheim dabei. Die Karte kostet 55 Euro und gilt für das ganze Jahr. Herausgegeben wird sie von der Ruhr Tourismus GmbH (RTG). Alle Informationen rund um die teilnehmenden Einrichtungen sowie den Online-Verkauf gibt es hier.