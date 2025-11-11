Verkauf der ruhrkultur.card für 2026 startet

Im kommenden Jahr wird das Angebot der ruhrkultur.card erweitert: Fünf Partner sind neu dabei. Dazu gehören zum Beispiel die Kunsthalle Düsseldorf und das Erlebnismuseum Schwebodrom in Wuppertal. Bei uns in der Umgebung sind unter anderem das Gasometer in Oberhausen und die Camera Obscura in Mülheim dabei. Die Karte kostet 55 Euro und gilt für das ganze Jahr. Herausgegeben wird sie von der Ruhr Tourismus GmbH (RTG). Alle Informationen rund um die teilnehmenden Einrichtungen sowie den Online-Verkauf gibt es hier.