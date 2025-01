Verfolgung in Oberhof: Grotian wird Fünfte

Oberhof (dpa) - Selina Grotian hat in der Weltcup-Verfolgung von Oberhof ihr nächstes Topergebnis eingefahren. Die 20-Jährige, die als Sprint-Zehnte ins Rennen am Rennsteig im Thüringer Wald gestartet war, schoss zweimal daneben und war am Ende als Fünfte beste Deutsche. Grotian hatte vor Weihnachten in Frankreich den Massenstart vor Franziska Preuß gewonnen und untermauerte nun wieder ihr großes Potenzial. Auf Siegerin Lou Jeanmonnot aus Frankreich hatte Grotian 33,6 Sekunden Rückstand.

«Am Schießstand habe ich ganz gut gearbeitet und kann zufrieden sein», sagte Grotian, die sich im Zielsprint gegen Jeanne Richard aus Frankreich um 0,1 Sekunden durchsetzte. «Es macht brutal viel Spaß, hier zu laufen.»

Youngster Julia Tannheimer kam nach Rang neun im Sprint als Zwölfte des Jagdrennens ins Ziel. Sie lag nach drei Fehlern 1:13,1 Minuten hinter der Spitze. Franziska Preuß verbesserte sich nach ihrem enttäuschenden 28. Rang im Sprint auf Position 20. Sie verteidigte ihr Gelbes Trikot, verlor im Gesamtweltcup aber Punkte auf Jeanmonnot, die auch das Rote Trikot in der Verfolgungswertung von Preuß übernahm.

Voigt läuft nicht mehr in Oberhof

Zweite wurde die Sprintzweite Maren Kirkeeide aus Norwegen (2 Fehler/+ 18,1 Sekunden). Platz drei belegte die Schwedin Elvira Öberg (1/+ Sekunden). Sophia Schneider wurde 27., Julia Kink lief auf Position 32.

Für Lokalmatadorin Vanessa Voigt sind ihre Heimrennen dagegen schon vorbei. Nachdem die gesundheitlich angeschlagene 27-Jährige im Sprint am Donnerstag als 68. die Qualifikation für das Jagdrennen verpasst hatte, wird sie am Sonntag weder in der Single-Mixed noch in der Mixed-Staffel eingesetzt. Ob sie kommende Woche in Ruhpolding dabei sein wird, ist noch offen.