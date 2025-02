Ver.di: Warnstreiks in der nächsten Woche

Am Mittwoch (12.2.) ist die Belegschaft der Ruhrbahn aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut Unternehmen werden an diesem Tag keine Busse, Straßen- und U-Bahnen unterwegs sein. Nicht vom Streik betroffen sein sollen die Fahrten zwischen Schul- und Sportstätten. Am Donnerstag soll die Belegschaft der Sparkasse Mülheim die Arbeit ruhen lassen. Hier sind die Folgen für die Kunden im Moment noch nicht absehbar. Ver.di ruft seit ein paar Tagen punktuell in NRW zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft ist in der laufenden Tarifrunde unzufrieden mit dem Verlauf des ersten Verhandlungsgesprächs. Sie fordert u.a. acht Prozent mehr Lohn, mindestens ab 350 Euro mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Städten und Bund.