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Verdi: Streiks bei Bussen und Bahnen beendet
Pendler mit Bus und Straßenbahn können durchatmen. Weitere Streiks sind offenbar erst einmal vom Tisch. Die Gewerkschaft Verdi und die kommunalen Arbeitgeber haben sich im Tarifstreit geeinigt. Das hat Verdi am Abend mitgeteilt.
Veröffentlicht: Freitag, 27.03.2026 07:17
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Laut Verdi wurden unter anderem für die Mitarbeiter im Fahrdienst der Ruhrbahn eine kürzere Wochenarbeitszeit und längere Pausen zwischen zwei Schichten ausgehandelt. Außerdem wird das Arbeiten an Sonntagen künftig besser bezahlt. Wenn jetzt noch die Mitglieder der Gewerkschaft das Ergebnis der Verhandlungen abnicken, ist vorerst Schluss mit weiteren Streiks. Der ausgehandelte Tarif hat eine Laufzeit bis Ende 2029.
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