Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
ver.di Verdi Gewerkschaft Streik Streiken Arbeitskampf
© shutterstock.com
Teilen:

ver.di ruft Autobahn GmbH zu Streikwoche auf

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Autobahn GmbH ab sofort zu einer bundesweiten Streikwoche auf. Auch in NRW müssen sich Autofahrer auf mögliche Behinderungen einstellen.

Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 15:09

Anzeige

Die Streiks beginnen heute (17.02.) bereits mit Pausen-Aktionen der Beschäftigten. Am Mittwoch (18.02.) sind bundesweit die Autobahnmeistereien betroffen, sodass hier Dienstleistungen entfallen, eingeschränkt oder verzögert sein können. Davon betroffen ist NRW unter anderem in den Städten Duisburg und Gelsenkirchen. Besondere Auswirkungen auf NRW könnte der Streik am Freitag (20.02.) haben: Hier ruft ver.di die Beschäftigten in Tunneln und der Verkehrszentrale Leverkusen zum Arbeitskampf auf. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. 

Anzeige
Anzeige
Anzeige