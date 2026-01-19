Anzeige
Ver.di bestreikt morgen Autobahnen und Straßen
Die Gewerkschaft ver.di ruft für morgen (20.1.) zu einem großen Streiktag auf. Betroffen sind Beschäftigte der Autobahn GmbH und Straßen.NRW.

Veröffentlicht: Montag, 19.01.2026 14:08

Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen, auch weil Baustellen möglicherweise nicht betreut werden können. Notdienste seien aber eingerichtet. Zusätzlich streiken auch Mitarbeiter von Universitäten und IT.NRW, heißt es von der Gewerkschaft. Unter anderem in Gelsenkirchen findet zwischen 11 und 12 Uhr eine Kundgebung statt. Die Streiks sind Teil von zwei großen Tarifrunden, in denen um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen gekämpft wird.

