Verdacht: Wurden mehrere Bäume vergiftet?

An der Zeppelinstraße müssen kurzfristig drei Bäume gefällt werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Bäume sind zum Teil abgestorben und müssen deshalb weg, weil Äste abbrechen und auf die Straße fallen könnten. Laut Stadt gibt es Anzeichen dafür, dass die betroffenen Bäume mutwillig und gezielt geschädigt wurden.