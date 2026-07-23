© XXLPHOTO - fotolia
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Verdacht: Wurden mehrere Bäume vergiftet?
An der Zeppelinstraße müssen kurzfristig drei Bäume gefällt werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Die Bäume sind zum Teil abgestorben und müssen deshalb weg, weil Äste abbrechen und auf die Straße fallen könnten. Laut Stadt gibt es Anzeichen dafür, dass die betroffenen Bäume mutwillig und gezielt geschädigt wurden.
Veröffentlicht: Donnerstag, 23.07.2026 07:09
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Die Ermittlungen dauern aktuell an, sagt eine Sprecherin. Betroffen sind zwei Platanen und ein Bergahorn im Bereich der Zeppelinstraße 313. Die Schäden sind bei regelmäßigen Kontrollen aufgefallen.
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