Verbraucherzentrale warnt vor Gefahren beim Feuerwerk
© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services
Feuerwerks-Verkauf
Die Verbraucherzentrale Mülheim ruft zur Vorsicht beim Kauf und Gebrauch von Feuerwerk zu Silvester auf. Insbesondere illegale Billigprodukte können erhebliche Risiken bergen.

Veröffentlicht: Montag, 22.12.2025 04:23

Die Zahl der Verletzten durch unsichere Pyrotechnik ist gestiegen, wie die Polizeistatistiken zeigen. Der Verkauf von geprüftem Feuerwerk ist in Deutschland nur in bestimmten Zeiträumen erlaubt, und jedes Produkt sollte ein CE-Zeichen und eine deutsche Gebrauchsanweisung haben. Anstatt lauter Böller empfiehlt die Verbraucherzentrale ruhigere Alternativen, die weniger Stress für Tiere und Menschen verursachen. Auch gibt es zahlreiche Verbotszonen in NRW, wo Feuerwerk nicht gezündet werden darf. Übrige Feuerwerkskörper müssen wegen explosiver Stoffe als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Weitere Infos finden sich auf der Webseite der Verbraucherzentrale.

