Verbraucherzentrale warnt vor Gefahren beim Feuerwerk

Die Zahl der Verletzten durch unsichere Pyrotechnik ist gestiegen, wie die Polizeistatistiken zeigen. Der Verkauf von geprüftem Feuerwerk ist in Deutschland nur in bestimmten Zeiträumen erlaubt, und jedes Produkt sollte ein CE-Zeichen und eine deutsche Gebrauchsanweisung haben. Anstatt lauter Böller empfiehlt die Verbraucherzentrale ruhigere Alternativen, die weniger Stress für Tiere und Menschen verursachen. Auch gibt es zahlreiche Verbotszonen in NRW, wo Feuerwerk nicht gezündet werden darf. Übrige Feuerwerkskörper müssen wegen explosiver Stoffe als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Weitere Infos finden sich auf der Webseite der Verbraucherzentrale.