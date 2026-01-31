Venezuela kündigt Amnestie für politische Häftlinge an

Caracas (dpa) - Venezuelas Regierung hat eine umfassende Amnestie für politische Gefangene angekündigt. «Wir haben beschlossen, ein allgemeines Amnestiegesetz voranzutreiben, das den Zeitraum der politischen Gewalt von 1999 bis heute abdeckt», sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez. Zudem soll das berüchtigte Gefängnis El Helicoide geschlossen werden. In Venezuela regiert seit 1999 die linke Bewegung des ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez, auch «Chavismus» genannt.

Seit dem US-Militäreinsatz am 3. Januar zur Gefangennahme des autoritären Machthabers Nicolás Maduro hat Caracas unter Druck aus Washington bereits Hunderte politische Häftlinge freigelassen. Die Amnestie soll laut Rodríguez nun dazu beitragen, die in dem südamerikanischen Land durch politische Konfrontationen entstandenen Wunden zu heilen. Die für Venezuela zuständige US-Botschaft mit Sitz im kolumbianischen Bogotá teilte parallel mit, dass alle US-Bürger, von denen bekannt war, dass sie in Venezuela inhaftiert waren, bereits freigelassen worden sind.