Vandalismus: Züge fahren eingeschränkt

Auf der Strecke zwischen Essen Hauptbahnhof und Essen-Steele wurden technische Anlagen der Bahn zerstört. Betroffen sind unter anderem Reisende mit der S3 und dem RE49. Die S3 fällt teilweise aus. Der RE49 aus Richtung Oberhausen beginnt und endet am Essener Hauptbahnhof. Wann die Vandalismusschäden beseitigt sein werden, kann die Bahn nach eigenen Angaben derzeit nicht abschätzen. Wer von Oberhausen mit dem Zug in Richtung Essen fahren möchte, sollte aktuell die Online-Auskunft der Bahn prüfen.