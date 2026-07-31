Vandalismus und Respektlosigkeit: Mülheimer Bad am Limit

Fast wöchentlich muss die Polizei ins Bad gerufen werden – wegen Diebstählen oder körperlicher Auseinandersetzungen. An Wochenenden sind bereits Sicherheitsdienste im Einsatz. Doch das reicht offenbar nicht: Aufgebrochene Schließfächer, Müll in den Umkleiden und respektloses Verhalten gegenüber dem Aufsichtspersonal gehören laut SWiMH inzwischen zum Alltag. Besonders krass: Zuletzt wurden Wände mit Fäkalien beschmiert – ein Vorfall, der laut Betreiber zur sofortigen Schließung des Bades führen kann und auch führen wird, wenn sich so etwas wiederholt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämen in dieser Arbeitsumgebung schlicht an ihre Grenzen, heißt es von der SWiMH. Der Betreiber appelliert an alle Badegäste: Wer das Schwimmbad nutzen möchte, soll Regeln einhalten und das Personal respektieren – sonst steht das Bad für alle auf dem Spiel.