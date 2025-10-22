Navigation

Vance in Israel: Haben die Chance, Historisches zu erreichen

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 14:25

US-Vizepräsident Vance sieht noch viel Arbeit bei der Umsetzung des von den USA vorangetriebenen Friedensplans. Bei einem Treffen mit Israels Regierungschef Netanjahu zeigt er sich aber optimistisch.

Nahostkonflikt - US-Vizepräsident Vance in Israel
© Marc Israel Sellem/Pool Jerusalem Post via AP/dpa

Nahost

Tel Aviv (dpa) - Die Umsetzung des US-Friedensplans zur Beendigung des Gaza-Kriegs bedeutet nach Aussage von US-Vizepräsident JD Vance noch viel Arbeit. «Vor uns liegt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe», sagte Vance nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben von dessen Büro. So müsse die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen wieder aufgebaut werden. Er zeigte sich den Angaben zufolge aber optimistisch: «Ich denke, wir haben die Chance, etwas wirklich Historisches zu erreichen.»

Das Leben der Menschen im Gazastreifen müsse verbessert und zugleich müsse sichergestellt werden, dass die Hamas keine Bedrohung mehr für Israel sein könne, sagte der US-Vizepräsident weiter. Es gebe noch viel zu tun. «Wir freuen uns sehr darauf, uns zusammenzusetzen und gemeinsam am Gaza-Friedensplan zu arbeiten.»

Vance will Umsetzung des Plans sicherstellen

Netanjahu betonte den Angaben zufolge, dass die «beispiellose» Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten den Nahen Osten verändere.

Nach einem anschließenden Treffen mit Israels Präsident Izchak Herzog sagte Vance, er sei vor Ort, um sicherzustellen, dass das Friedensabkommen Bestand habe und man erfolgreich in Phase zwei und drei eintrete. Derzeit wird die erste Phase des Plans umgesetzt, die neben einer Waffenruhe auch die Freilassung aller Geiseln vorsieht. In einer zweiten Phase soll dem 20-Punkte-Friedensplan zufolge etwa eine Technokraten-Regierung ohne Beteiligung der Hamas für den Wiederaufbau des Gazastreifens gebildet werden. Eine internationale Friedenstruppe (ISF) soll zudem im Gazastreifen für Sicherheit sorgen. 

Herzog sagte nach dem Gespräch mit Vance: «Wir müssen Hoffnung für die Region, für Israel, die Palästinenser, unsere Nachbarn, und für die Zukunft unserer Kinder bieten.»

Die US-Regierung setzt nach Medienberichten sowohl die Hamas als auch Israel unter Druck, das Waffenruhe-Abkommen im Gaza-Krieg aufrechtzuerhalten. Die USA pochen zwar auf die Entwaffnung der Hamas, setzen dafür bislang aber keine zeitliche Frist.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-190846/6

Weitere Meldungen

Russische Drohne trifft Kindergarten in Charkiw

Politik Charkiw als zweitgrößte Stadt der Ukraine liegt nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird oft aus der Luft angegriffen.

Ukraine-Krieg - Charkiw

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Politik Vergangene Woche ließ der US-Präsident wissen, ein Treffen mit Kremlchef Putin in Budapest sei in Vorbereitung. Nun berichten US-Medien, der Gipfel wackele. Was sagt Trump dazu?

Donald Trump und Wladimir Putin

Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

Politik Die Ukraine kämpft mit Stromausfällen nach russischen Angriffen. Energieministerin Hrintschuk warnt: «Die massive Attacke dauert an.» Was Behörden über die Situation in Kiew sagen.

Ukraine-Krieg -Tschernihiw
skyline