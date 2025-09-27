Navigation

USA wollen Visum von Kolumbiens Präsidenten widerrufen

Veröffentlicht: Samstag, 27.09.2025 05:01

Ein Staatschef eines anderen Landes, der in den Vereinigten Staaten US-Soldaten aufwiegelt? So lautet der Vorwurf des US-Außenministeriums an Kolumbiens Präsidenten. Worum es genau geht.

Gustavo Petro
© Ivan Valencia/AP/dpa

US-Außenministerium

Washington/New York City (dpa) - Das US-Außenministerium wirft Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro vor, US-Soldaten aufgewiegelt zu haben, und will dessen Visum widerrufen. Petro habe am Freitag (Ortszeit) auf einer Straße in New York City US-Soldaten aufgefordert, Befehle zu missachten und Gewalt anzuzetteln, schrieb das US-Außenministerium auf der Plattform X. «Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen.» Mehr Details zu den Vorwürfen oder Beweise präsentierte das Außenministerium zunächst nicht. 

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst bereits Vorwürfe gegen Kolumbiens linken Präsidenten erhoben - da ging es allerdings um den Kampf gegen Drogen. «Unter Präsident Gustavo Petro haben der Koka-Anbau und die Kokainproduktion Rekordwerte erreicht», hieß es in einem von Trump unterzeichneten Memorandum. Der Republikaner warf Petro vor, die Lage durch verfehlte Politik verschärft zu haben.

© dpa-infocom, dpa:250927-930-91607/1

Weitere Meldungen

Kreml kritisiert Abschussdrohungen der Nato

Politik Der Streit um die russischen Kampfjets im estnischen Luftraum spitzt sich weiter zu.

Russischer Kampfjet MiG-31

Spanisches Kriegsschiff unterwegs zur Gaza-Hilfsflotte

Politik Die «Furor» soll rund 50 Boote auf dem Weg nach Gaza unterstützen. Was die Mission erschwert und welche Alternativen Israel für die Lieferung der Hilfsgüter angeboten hat.

Spanisches Patrouillenschiff soll Gaza Hilfskonvoi unterstützen

Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen

Politik Die Nato wird sich weitere Verletzungen des Luftraums nicht gefallen lassen. Das macht das Verteidigungsbündnis nach den jüngsten Ereignissen noch einmal ganz deutlich.

MiG-31 Abfangjäger
skyline