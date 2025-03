US-Vizepräsident Vance will mit Ehefrau nach Grönland reisen

Washington (dpa) - US-Vizepräsident J.D. Vance will seine Ehefrau Usha bei einem umstrittenen Besuch in Grönland begleiten. «Die Aufregung um unseren Besuch in Grönland an diesem Freitag war so groß - deshalb habe ich beschlossen, dass ich nicht möchte, dass sie den ganzen Spaß allein hat», kündigte Präsident Donald Trumps Stellvertreter in einem Video auf der Plattform X an. Er werde gemeinsam mit seiner Frau reisen.

Die gewaltige und weitgehend autonome Insel Grönland gehört zum Königreich Dänemark. Die Insel liegt im Nordatlantik, in der Nähe von Nordamerika und reicht bis in die Arktis, was geopolitische Interessen weckt.

Usha Vances Reisepläne sorgten zuletzt für Schlagzeilen, weil Trump seit Monaten immer wieder darüber spricht, die Kontrolle über Grönland übernehmen zu wollen. Er begründet dies wahlweise mit der nationalen oder der internationalen Sicherheit der USA.

Trump hatte zuletzt behauptet, der umstrittene Besuch von Usha Vance erfolge auf Einladung. Die geschäftsführende Regierung Grönlands stellte jedoch klar, dass sie niemanden eingeladen habe - weder zu einem privaten noch zu einem offiziellen Besuch.