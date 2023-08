US-Sänger Marc Anthony erhält Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa) - Der US-Sänger Marc Anthony (54, «Vivir Mi Vida») soll kurz vor seinem Geburtstag in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2762. Sternenplakette auf dem berühmten «Walk of Fame» werde am 7. September enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen mit. «Dieser Tag wird eine wunderbare Geburtstagsfeier für Marc sein», schrieb Veranstalterin Ana Martinez in der Mitteilung. Es werde Überraschungsgäste geben. Anthony wird am 16. September 55 Jahre alt.

Der Sänger und Songwriter, der als Sohn puerto-ricanischer Eltern in New York geboren wurde, ist mehrfacher Grammy-Preisträger. Zuletzt brachte er das Album «Pa'lla voy» (2022) heraus.

Ende Januar hatte der Musiker das paraguayische Model Nadia Ferreira (24) geheiratet. Im Juni wurden sie Eltern. Es war die vierte Hochzeit und das siebente Kind für Anthony, der zuvor mit dem puerto-ricanischen Model Dayanara Torres, US-Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez und Model Shannon De Lima aus Venezuela verheiratet war.