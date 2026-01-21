US-Sänger Jason Derulo im Februar in Deutschland auf Tour

Hannover (dpa) - US-Sänger Jason Derulo («Savage Love») legt auf seiner «The Last Dance World Tour» fünf Stationen in Deutschland ein. Am 20. Februar tritt der 36-Jährige zunächst in Hannover in der ZAG Arena auf, wie die Neuland Concerts GmbH mitteilte.

Es folgen demnach Konzerte in Hamburg (21.2.), München (26.2.), Stuttgart (27.2.) und Köln (28.2.). An diesem Freitag (23.1.) erscheint den Angaben nach Derulos neue EP «The Last Dance».

Der Sänger hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Allein auf Instagram folgen ihm knapp 40 Millionen Menschen.