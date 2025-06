US-Richter: Trumps Einsatz der Nationalgarde rechtswidrig

Ein Richter hat die Entsendung der Nationalgarde in Kalifornien durch die US-Regierung für rechtswidrig erklärt. Der Richter Charles Breyer am Bezirksgericht in San Francisco kam damit einem Eilantrag des US-Westküstenstaates nach.

© Jae C. Hong/AP/dpa