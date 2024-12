US-Regierung «ernsthaft besorgt» wegen Lage in Südkorea

Washington (dpa) - Nach der Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea zeigt sich die US-Regierung beunruhigt. «Wir sind ernsthaft besorgt über die Entwicklungen, die wir vor Ort in Südkorea beobachten», hieß es vom Weißen Haus. Man stehe in Kontakt mit der südkoreanischen Regierung und verfolge die Situation genau, um mehr zu erfahren. Die US-Regierung sei nicht im Voraus über die Ankündigung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol informiert worden, das Kriegsrecht auszurufen. US-Präsident Joe Biden wurde über die Ereignisse informiert, hieß es.

Die USA sind der engste Verbündete Südkoreas. Fast 30.000 US-Soldaten sind dort stationiert.