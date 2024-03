US-Rapper Dr. Dre mit Stern auf «Walk of Fame» verewigt

Los Angeles (dpa) - Der legendäre US-Rapper und Musikproduzent Dr. Dre («The Next Episode», «Forgot About Dre») ist mit einem Stern in Hollywood verewigt worden. Der neunfache Grammy-Preisträger enthüllte die Plakette auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen der Filmmetropole. Mit dabei hatte er prominente Unterstützung einiger seiner Wegbegleiter: Rapper wie Eminem, 50 Cent und Snoop Dogg waren unter den vielen Gästen.

Seiner Leidenschaft für Hip-Hop habe er eine unglaubliche Karriere zu verdanken, sagte Dr. Dre (59). Er schätze sich glücklich genau mit dem, was er liebe, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Als Heranwachsender in Compton habe er sich nie vorstellen können, einmal auf dem «Walk of Fame» geehrt zu werden.

Dr. Dre war 1965 im kalifornischen Compton als Andre Romell Young geboren worden. Der Vorort von Los Angeles ist vor allem für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt. Dr. Dre wirkte schon während seiner Schulzeit als Rapper und DJ. Er begann dann, mit Gruppen wie World Class Wreckin' Cru und N.W.A erste Alben zu veröffentlichen und als Produzent zu arbeiten.

Er gründete mehrere Plattenlabels und brachte die erfolgreichen Solo-Alben «The Chronic» (1992), «2001» (1999) und «Compton» (2015) heraus. Außerdem produzierte er unter anderem so erfolgreiche Kollegen wie Tupac Shakur (1971-1996), Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und 50 Cent.

Auf dem «Walk of Fame» hat Dr. Dre nun die 2775. Plakette, gleich neben dem Stern von Snoop Dogg, der 2018 dort gefeiert wurde. Snoop Dogg (52) zollte Dr. Dre bei der Sternen-Zeremonie Tribut. Der Produzent habe ihm als Mentor, Lehrer und guter Freund zur Seite gestanden. Als junger Rapper hatte Snoop Dogg 1993 bei Death Row Records sein Debüt-Album «Doggystyle» herausgebracht. Das von Marion «Suge» Knight und Dr. Dre mitbegründete Label wurde führend für Gangsta-Rap von der US-Westküste.

Dr. Dre ist heute noch als Förderer junger Talente bekannt. So spendete der Musiker und Unternehmer zehn Millionen Dollar für die Einrichtung eines Musikprogramms an einer Schule in Compton. Durch den Verkauf seiner Kopfhörer-Firma Beats an den Elektronikgiganten Apple im Jahr 2014 war der Produzent selbsternannt zum ersten Hip-Hop-Milliardär geworden.