US-Golfstar Scheffler gewinnt erneut Players Championship

Ponte Vedra Beach (dpa) - Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat als erster Golf-Profi den Titel bei den Players Championship verteidigt. Beim hochkarätig besetzten Turnier in Ponte Vedra Beach siegte der US-Amerikaner nach seinem Coup aus dem Vorjahr mit insgesamt 268 Schlägen und einer starken 64er-Schlussrunde.

«Es ist großartig. Es ist etwas Besonderes», sagte Scheffler. Die Players Championship ist nach den vier Major-Turnieren der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Golfsport.

Auf Preisgeld-Rekordkurs

Scheffler strich für seinen zweiten Saisonsieg - erst vor einer Woche hatte er beim Arnold Palmer Invitational in Orlando gewonnen - einen Scheck über 4,5 Millionen US-Dollar ein. Der 27-Jährige hat damit schon fast 11 Millionen Dollar in dieser Saison kassiert und das bei nur sieben Starts. Bereits 2022 (14 Mio.) und 2023 (21 Mio.) stellte der Texaner Rekorde für das meiste Preisgeld in einem Jahr auf. Bei noch rund sechs Monaten Saison könnte das Scheffler auch in diesem Jahr wieder gelingen.

Mit einem Schlag mehr kamen die drei US-Amerikaner Brian Harman, Xander Schauffele und Wyndham Clark auf einen geteilten zweiten Rang. Schauffele und vor allem Clark besaßen vor dem 18. und letzten Loch im TPC Sawgrass mit einem Birdie noch die Chance auf ein Stechen. Doch der Golfball von Clark ging vom Rand des Loches wieder auf das Grün zurück.

Der Deutsche Matti Schmid kam mit 280 Schlägen nach zwei guten Runden zum Start auf einen geteilten 26. Rang. Stephan Jäger scheiterte am Cut.