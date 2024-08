US-Botschafter in Israel entsetzt über Siedler-Angriff

Die Siedler steckten israelischen Medien zufolge mindestens vier Häuser und sechs Autos in Brand. Einem Medienbericht zufolge soll die Armee einen Israeli festgenommen und der Polizei übergeben haben.

Tel Aviv (dpa) - Der US-Botschafter in Israel, Jack Lew, hat sich entsetzt über den gewaltsamen Angriff militanter jüdischer Siedler auf ein Dorf im Westjordanland gezeigt. «Diese Angriffe müssen aufhören und die Verbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden», schrieb er auf der Plattform X, vormals Twitter.

Militante Siedler stecken in Dschit bei Nablus Häuser und Autos in Brand, ein Palästinenser stirbt durch Schüsse in die Brust. (Archivbild) © Mahmoud Illean/AP/dpa

© Mahmoud Illean/AP/dpa