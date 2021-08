US-Basketballer holen viertes Olympia-Gold nacheinander

Seriensieger

In der Saitama Super Arena war Durant von den Brooklyn Nets mit 29 Punkten bester Werfer seines insgesamt souveränen Teams. Die Amerikaner gewannen nach Triumphen in Peking, London und Rio auch in Tokio und feierten das insgesamt 16. Gold in einer ihrer Paradesportarten. Für Frankreich, das den ersten Olympiasieg erneut verpasste und zum dritten Mal Silber holte, trafen Rudy Gobert und Evan Fournier (jeweils 16) am sichersten.

Für den 32-jährigen Durant war es in Japan sein drittes Gold - und wieder war er der entscheidende Mann. Der zweimalige NBA-Champion hatte mit jeweils 30 Punkten schon die Finalbegegnungen 2016 gegen Serbien und 2012 gegen Spanien geprägt. Gegen die Franzosen steuerte Durant alleine in der ersten Halbzeit 21 Zähler bei. Zwischenzeitlich hatte sein Team schon mit mehr als zehn Punkten geführt und ging beim Stand von 71:63 in das hektische Schlussviertel. Frankreich kam zehn Sekunden vor Schluss bis auf drei Zähler heran, zur Überraschung reichte es aber nicht mehr.

Den USA gelang gegen den WM-Dritten Frankreich auch die Revanche für zwei bittere Niederlagen. Zum Olympia-Auftakt hatten die Franzosen im ersten Gruppenspiel 83:76 gewonnen und dem NBA-Starensemble so die erste Niederlage bei Olympia seit 17 Jahren zugefügt. Bei der WM 2019 hatte Frankreich die USA im Viertelfinale aus dem Turnier geworfen.

