Update zur Sperrung der A52

Laut Autobahn GmbH gibt es Schäden an einer Übergangskonstruktion. Das ist üblicherweise ein Übergang zwischen der festen Fahrbahn und der Brücke.





Laut Autobahn GmbH wird am 4.2. ein Fachunternehmen mit der Reparatur beginnen. Dann soll die A52 wieder einspurig befahrbar sein. Die Reparatur soll drei bis vier Tage dauern. Danach soll die Autobahn nach Essen wieder normal befahrbar sein. Das Verkehrslagezentrum des Landes gibt derzeit eine Ende der Sperrung für den 9. Februar an. Über das Portal gibt es jetzt auch detaillierte Infos. Demnach ist auch die Abfahrt Breitscheid selbst dicht. Ein Wechsel von A3 und A52 auf die B1 Richtung Mülheim ist nicht möglich.