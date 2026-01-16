UPDATE: Vermisster 36-Jähriger gefunden
+++ UPDATE 16.1., 10.50 Uhr: Der Vermisste wurde gefunden, die Fahndung ist beendet +++
Seit heute Morgen (15.1.) wird der 36-jährige Patrick S. vermisst. Er wurde zuletzt in Duisburg gesehen, die Polizei sucht aber auch in Mülheim nach ihm.
Veröffentlicht: Freitag, 16.01.2026 09:57
Der Vermisste ist etwa 1,88 Meter groß und hat kurze dunkelbraune Haare sowie einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Brille, schwarze Kleidung und schwarze Schuhe. Die Polizei durchsuchte bereits Adressen in Duisburg, Mülheim und Mettmann. Auch ein Spürhund und ein Hubschrauber kamen zum Einsatz - bisher ohne Erfolg. Patrick S. ist vermutlich mit Bus oder Bahn unterwegs. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich selbst gefährdet. Wer ihn sieht, soll sofort den Notruf 110 wählen.